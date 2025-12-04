CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco, yönetim ile görüştü! Transfer talebi...

Tedesco, yönetim ile görüştü! Transfer talebi...

Ara transfer dönemi öncesi takımlar eksik mevkilerini ve adaylarını belirlerken Fenerbahçe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, yönetime transfer istediği bölgeleri ve kadroda görmek istediği oyuncuların özelliklerini iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan yönetime transfer talebi! Fenerbahçe'de kritik görüşme

Futbolda ikinci transfer dönemi 5 Ocak 2026'da başlayacak, 26 Şubat'ta sona erecek. Fenerbahçe de ara dönemde kadrosundaki eksikleri gidermek için çalışmalara başladı.

Tedesco'dan yönetime transfer talebi! Fenerbahçe'de kritik görüşme

Teknik direktör Tedesco, yönetimle yaptığı görüşmede sağ kanada ihtiyacı olduğunu vurgulayarak önceliğin bu bölgeye verilmesini istedi. İtalyan çalıştırıcı, istediği oyuncunun özelliklerini de sol ayaklı ve dribbling özelliği yüksek olarak belirtti.

Tedesco'dan yönetime transfer talebi! Fenerbahçe'de kritik görüşme

Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi sol kanatta kullanmayı planladığını, bu nedenle sağ taraf için özel bir profile ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Tedesco'dan yönetime transfer talebi! Fenerbahçe'de kritik görüşme

Mevcut rotasyonda yer alan Oğuz Aydın'ın ise yapılacak transferin yedeği olarak düşünüldüğü ifade edildi.

Tedesco'dan yönetime transfer talebi! Fenerbahçe'de kritik görüşme

Sabah'ın haberine göre ara transfer döneminde stoper ve santrfor takviyesi için de çalışmalar başladı.

Reklam / İdefix
G.Saray, Lookman'ın alternatifini buldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
F.Bahçe'den Betis'in Amrabat teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25