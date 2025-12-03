CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç duyurusu!

Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç duyurusu!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbide beraberlik golünü atan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran hakkında Anadolu Adliyesi'ne taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 01:37
Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç duyurusu!

Kadıköy'de oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından sular durulmuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran hakkında suç durusunda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 90+5. dakikada sarı lacivertlilerin beraberlik golünü Jhon Duran kaydetmişti.

Galatasaray Kulübü, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası sevinci sırasında yaptığı hareketle ilgili PFDK'ya sevkine gerek görülmemişti.

