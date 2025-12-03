Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç duyurusu!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kadıköy'de oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından sular durulmuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran hakkında suç durusunda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 90+5. dakikada sarı lacivertlilerin beraberlik golünü Jhon Duran kaydetmişti.

Galatasaray Kulübü, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası sevinci sırasında yaptığı hareketle ilgili PFDK'ya sevkine gerek görülmemişti.