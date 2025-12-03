Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Esenler Erokspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak heyecanlı bir mücadeleye sahne oluyor. Süper Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlayan Esenler Erokspor, kupada da gruplara kalmanın yollarını arıyor. Öte yandan Karagümrük, ligde kümede kalma savaşı verirken Türkiye Kupası'nda kazanarak moral bulmayı ve çıkış yakalamayı amaçlıyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmada hangi ekibin avantaj sağlayacağını merak ediyor. Peki, Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

