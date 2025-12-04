CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Ocak ayında öncelikli olarak savunma hattına takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Rus ekiplerinden Zenit forması giyen Nino geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin transferi için harekete geçilme kararı alındı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, stoperde önemli bir ismi listeye ekledi. Sarı-kırmızılılar, Rusya'nın Zenit takımında oynayan Brezilyalı savunmacı Nino'yu istiyor. 28 yaşındaki stoper için ocak ayındaki transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. Zenit ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Galatasaray'ın Nino'yu yakından takip ettiği ve Zenit'e resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Ocak 2024'te Brezilya'nın Fluminense takımından Rus kulübüne 5 milyon euroluk bonservisle transfer edilen Nino, artık Avrupa kupalarında oynamak istiyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer alamamasından dolayı sıkıntı yaşandığı kaydedildi. Bu nedenle Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme şansı bulunan Brezilyalı stoperin bu nedenle olası bir transfer teklifine 'evet' diyeceği ileri sürüldü. Bu sezon Zenit formasıyla 16 resmi maça çıkan 1.88 boyundaki stoper, 1 gol attı, 1 asist yaptı ve toplamda bin 373 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Nino, kariyerinde önemli başarılara imza attı. 28 yaşındaki savunmacı, Fluminense ile 2023'te Güney Amerika'nın kulüpler bazında bir numaralı turnuvası olan Copa Libertadores'i kazanarak dikkat çekti. Brezilyalı stoper, ülkesiyle de 2021'de yapılan Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda futbol dalında birinci olup altın madalyaya uzandı.

Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Güçlü fiziği ve 1.88'lik boyuyla öne çıkan Nino, hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor. Brezilyalı stoper duran toplarda uzun boyunun avantajlarını kullanıyor. Nino hem hücumda hem de savunmada hava toplarında etkili oluyor.

Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Rusya'nın Zenit takımına Ocak 2024'te imza atan Nino, kısa sürede başarılı oldu. Zenit ile 2024'te lig ve kupa şampiyonlukları kazanan 28 yaşındaki stoper, istikrarlı görüntüsüyle alkış topladı. Brezilyalı savunmacı, Zenit forması altında 1.5 senede 67 resmi maça çıkarak 4 gol attı, 3 asist yaptı.

Reklam / İdefix
F.Bahçe'de kritik görüşme! Transfer...
DİĞER
Türkiye Kupası tarihinin en çok gol atan 10 futbolcusu! İşte zirveyi paylaşan 3 futbolcu...
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
F.Bahçe'den Betis'in Amrabat teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:38
G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! G.Saray'dan Duran hakkında suç duyurusu! 01:37
G.Saray'ın itirazı reddedildi! G.Saray'ın itirazı reddedildi! 01:25
Tekke: Bu formayı giyiyorsan... Tekke: Bu formayı giyiyorsan... 01:25
Fırtına hata yapmadı! Fırtına hata yapmadı! 01:25
Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda Göztepe'ye Beyoğlu şoku! Kupaya erken veda 01:25
Daha Eski
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Antrenmana katıldı mı? 01:25
Şampiyon F.Bahçe Opet! Şampiyon F.Bahçe Opet! 01:25
Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası açıklama! 01:25
Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... Deniz Gül ve Süper Lig'e transferi... 01:25
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:25
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 01:25