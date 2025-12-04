Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, stoperde önemli bir ismi listeye ekledi. Sarı-kırmızılılar, Rusya'nın Zenit takımında oynayan Brezilyalı savunmacı Nino'yu istiyor. 28 yaşındaki stoper için ocak ayındaki transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. Zenit ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Galatasaray'ın Nino'yu yakından takip ettiği ve Zenit'e resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ocak 2024'te Brezilya'nın Fluminense takımından Rus kulübüne 5 milyon euroluk bonservisle transfer edilen Nino, artık Avrupa kupalarında oynamak istiyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer alamamasından dolayı sıkıntı yaşandığı kaydedildi. Bu nedenle Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme şansı bulunan Brezilyalı stoperin bu nedenle olası bir transfer teklifine 'evet' diyeceği ileri sürüldü. Bu sezon Zenit formasıyla 16 resmi maça çıkan 1.88 boyundaki stoper, 1 gol attı, 1 asist yaptı ve toplamda bin 373 dakika sahada kaldı.