Galatasaray'da Nino sesleri! Ara transfer döneminde...

Ocak ayında öncelikli olarak savunma hattına takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Rus ekiplerinden Zenit forması giyen Nino geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin transferi için harekete geçilme kararı alındı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, stoperde önemli bir ismi listeye ekledi. Sarı-kırmızılılar, Rusya'nın Zenit takımında oynayan Brezilyalı savunmacı Nino'yu istiyor. 28 yaşındaki stoper için ocak ayındaki transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. Zenit ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Galatasaray'ın Nino'yu yakından takip ettiği ve Zenit'e resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.
Ocak 2024'te Brezilya'nın Fluminense takımından Rus kulübüne 5 milyon euroluk bonservisle transfer edilen Nino, artık Avrupa kupalarında oynamak istiyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer alamamasından dolayı sıkıntı yaşandığı kaydedildi. Bu nedenle Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme şansı bulunan Brezilyalı stoperin bu nedenle olası bir transfer teklifine 'evet' diyeceği ileri sürüldü. Bu sezon Zenit formasıyla 16 resmi maça çıkan 1.88 boyundaki stoper, 1 gol attı, 1 asist yaptı ve toplamda bin 373 dakika sahada kaldı.
Nino, kariyerinde önemli başarılara imza attı. 28 yaşındaki savunmacı, Fluminense ile 2023'te Güney Amerika'nın kulüpler bazında bir numaralı turnuvası olan Copa Libertadores'i kazanarak dikkat çekti. Brezilyalı stoper, ülkesiyle de 2021'de yapılan Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda futbol dalında birinci olup altın madalyaya uzandı.
Güçlü fiziği ve 1.88'lik boyuyla öne çıkan Nino, hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor. Brezilyalı stoper duran toplarda uzun boyunun avantajlarını kullanıyor. Nino hem hücumda hem de savunmada hava toplarında etkili oluyor.
Rusya'nın Zenit takımına Ocak 2024'te imza atan Nino, kısa sürede başarılı oldu. Zenit ile 2024'te lig ve kupa şampiyonlukları kazanan 28 yaşındaki stoper, istikrarlı görüntüsüyle alkış topladı. Brezilyalı savunmacı, Zenit forması altında 1.5 senede 67 resmi maça çıkarak 4 gol attı, 3 asist yaptı.