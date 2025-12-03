Napoli-Cagliari maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Napoli-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turu, Napoli ile Cagliari arasında oynanacak kritik mücadeleyle futbolseverlere büyük bir heyecan vaat ediyor. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, hem ligde hem de kupada hedeflerine emin adımlarla ilerlemek isterken, bu önemli eşleşmeyi kazanarak adını çeyrek finale yazdırmanın planlarını yapıyor. İç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlayan mavi-beyazlılarda, hangi oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Konuk ekip Cagliari de iddiasını ortaya koymak istiyor. Peki, Napoli-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Napoli-Cagliari maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Cagliari maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI CANLI İZLE

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino.

Cagliari: Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo.