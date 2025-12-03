CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Napoli-Cagliari maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Napoli-Cagliari maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Kupası son 16 turunun en dikkat çekici maçlarından biri, Napoli ile Cagliari arasında oynanacak olan kritik karşılaşma olacak. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, hem Serie A’da hem de kupada güçlü yürüyüşünü sürdürmek isterken, bu zorlu eşleşmeden galip ayrılıp çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede sahaya süreceği ilk 11 ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanacak maçta Cagliari cephesi de kolay lokma olmayacağının sinyallerini veriyor. Peki, Napoli-Cagliari maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 14:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli-Cagliari maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Napoli-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turu, Napoli ile Cagliari arasında oynanacak kritik mücadeleyle futbolseverlere büyük bir heyecan vaat ediyor. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, hem ligde hem de kupada hedeflerine emin adımlarla ilerlemek isterken, bu önemli eşleşmeyi kazanarak adını çeyrek finale yazdırmanın planlarını yapıyor. İç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlayan mavi-beyazlılarda, hangi oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Konuk ekip Cagliari de iddiasını ortaya koymak istiyor. Peki, Napoli-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Napoli-Cagliari maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Cagliari maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI CANLI İZLE

NAPOLI-CAGLIARI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino.

Cagliari: Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam / İdefix
Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor | CANLI
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası...
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın hentbolu ikinci altınını aldı! Kadın hentbolu ikinci altınını aldı! 14:03
Atalanta-Genoa maçı detayları Atalanta-Genoa maçı detayları 13:55
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... 13:25
Faruk Karadoğan vefat etti Faruk Karadoğan vefat etti 13:22
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları 13:20
Juve'den Kenan Yıldız açıklaması! Juve'den Kenan Yıldız açıklaması! 13:12
Daha Eski
Esenler Erokspor-Karagümrük maçı detayları Esenler Erokspor-Karagümrük maçı detayları 12:54
Juventus’tan Oosterwolde hamlesi! Juventus’tan Oosterwolde hamlesi! 12:52
G.Birliği'nde genel kurulun yapılacağı salon değişti G.Birliği'nde genel kurulun yapılacağı salon değişti 12:41
G.Saray oyuncusu Buğra Ergun'dan anlamlı mesaj G.Saray oyuncusu Buğra Ergun'dan anlamlı mesaj 12:38
Udinese’den Zaniolo açıklaması! Udinese’den Zaniolo açıklaması! 12:30
ZTK'da hakemler belli oldu! ZTK'da hakemler belli oldu! 12:18