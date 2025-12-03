CANLI SKOR ANA SAYFA
Atalanta-Genoa CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Genoa CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası son 16 turunda Atalanta ile Genoa karşı karşıya gelecek. Raffaele Palladino yönetiminde bir üst tura yükselmeyi hedefleyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Hem ligde hem de kupada başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlayan Atalanta'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Zorlu deplasmanda turu geçmenin yollarını arayacak Genoa ise mutlu bir şekilde eve dönmek istiyor. Peki, Atalanta-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Genoa CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turunda futbolseverler, Atalanta ile Genoa arasında oynanacak kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Ev sahibi Atalanta, Raffaele Palladino yönetiminde bir üst tura yükselmenin hesaplarını yaparken, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Hem ligde hem de kupada başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlayan Bergamo ekibinde, hangi oyuncuların ilk 11'de görev alacağı merak konusu. Öte yandan Genoa, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak turu geçip mutlu bir şekilde sahadan ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Atalanta-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ATALANTA-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Atalanta-Genoa maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

ATALANTA-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Genoa maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-GENOA MAÇI CANLI İZLE

ATALANTA-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic

Genoa: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

