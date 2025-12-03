CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti! Roland Sallai...

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti! Roland Sallai...

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve PFDK kararları neticesinde 2 maç ceza alan Roland Sallai için Galatasaray'ın yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. İşte yapılan resmi açıklama...

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 00:07
Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti! Roland Sallai...

Trendyol Süper Lig'in 13 .haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve PFDK kararları neticesinde 2 maç ceza alan Roland Sallai için Galatasaray'ın yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması TFF'nin resmi internet sitesinde şu şekilde yer aldı:

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin PFDK'nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

