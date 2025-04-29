DİĞER
Bodrum işi zora soktu
Galatasaray'a 2-0 kaybedip ardından evinde Samsunspor'a da 2-1 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, bitime kendisi için 4 maç kala kümede tutunma yolunda işini zorlaştırdı. Bu haftayı bay olarak geçirecek Bodrum FK, rakiplerinin mutlak puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde kalma yolunda Alanyaspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor'la kıyasıya çekişen düşme hattındaki yeşil-beyazlılar 34 puan ve averajla 17'nci sırada yer aldı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.