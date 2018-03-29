Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Edirne etabıyla başladı

Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Belarus, İran, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya ve Malezya'dan 80 bisikletçi, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu Selimiye Camisi yanındaki Taş Odalar Otel'in önündeki başlangıç noktasında bir araya geldi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, Edirne etabının startını damalı bayrakla verdi.

Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu kapsamında 9 yabancı, 4 Türk olmak üzere 13 takım Edirne-Uzunköprü arasındaki 133 kilometrelik etap için pedal basıyor.

Organizasyonun Edirne etabı, Özel Trakya Hastanesi önünde sona erecek. Yarın da Edirne, Havsa, Babaeski, Lüleburgaz ve Kırklareli güzergahında Kırklareli etabı gerçekleştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Musa Duman, yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de doğduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'i doğumuyla da gündeme taşımak için bisiklet turu düzenlediklerini belirten Duman, "Fatih Sultan Mehmet Han'ı sporla gündeme getirmek, onu diğer vasıflarıyla da gündeme getirebilmek adına böyle bir etkinlik düzenlemiş olduk. Bunun devam edeceğini umuyoruz. Bu bir başlangıç oldu. Yani hep salonlarda kutlamak değil, maratonlarla da spor alanlarında da Fatih Sultan Mehmet Han'ı spor camiasına hatırlatmak ve tanıtmak maksadıyla böyle bir çalışmayı başlatmış olduk." diye konuştu.

Protokol üyeleri, Selimiye Camisi Meydanı'na konulan Fatih Sultan Mehmet heykeli ile Şahi toplarının maketlerini inceledi ve tarihi Edirne Belediyesi binasını gezdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, tura katkılarından dolayı Özdemir, Duman, Gürkan ve Bayrak'a plaket verdi.