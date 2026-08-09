Emirhan şov

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. ve 15. dakikada Emirhan Ayhan, 90+8. dakikada Gianni Bruno penaltıdan kaydetti.

GENÇ YILDIZDAN 2 GOL

Maça damgasını vuran isim, attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren 19 yaşındaki genç yıldız Emirhan Ayhan oldu. Genç oyuncu özellikle ilk yarıda oynadığı futbol ve attığı gollerle takımına sezonun ilk 3 puanını getiren oyuncu oldu. Gelecek hafta Bandırmaspor, Muğlaspor'a konuk olurken, İstanbulspor evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.