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Emirhan şov

Bordo-beyazlılar, Trendyol 1. Lig’de oynadığı ilk maçında evinde İstanbulspor’u 2 ve 15’te genç Emirhan ve 90+8’de Bruno’nun (P) attığı gollerle 3-0 mağlup etti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Emirhan şov

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. ve 15. dakikada Emirhan Ayhan, 90+8. dakikada Gianni Bruno penaltıdan kaydetti.

GENÇ YILDIZDAN 2 GOL

Maça damgasını vuran isim, attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren 19 yaşındaki genç yıldız Emirhan Ayhan oldu. Genç oyuncu özellikle ilk yarıda oynadığı futbol ve attığı gollerle takımına sezonun ilk 3 puanını getiren oyuncu oldu. Gelecek hafta Bandırmaspor, Muğlaspor'a konuk olurken, İstanbulspor evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.

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