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Haberler TFF 1.Lig 4 takviye birden

4 takviye birden

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
4 takviye birden

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar, 37 yaşındaki sağ kanat Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, 26 yaşındaki kanat Burak Kapacak ile 1+1 yıllık ve 33 yaşındaki stoper Süleyman Özdamar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki forvet Salih Kavrazlı Bursaspor'dan 1 yıllığına kiralandı.

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