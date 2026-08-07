4 takviye birden

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar, 37 yaşındaki sağ kanat Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, 26 yaşındaki kanat Burak Kapacak ile 1+1 yıllık ve 33 yaşındaki stoper Süleyman Özdamar'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki forvet Salih Kavrazlı Bursaspor'dan 1 yıllığına kiralandı.