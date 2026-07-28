Pedrinho tamam

Gelecek sezon Süper Lig'e yeniden yükselmek isteyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Akdeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK ile yollarını ayıran Portekizli futbolcu Pedrinho ile temasa geçti. Kırmızı-beyazlılar, 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşma sağladı. Antalyaspor'un Portekizli futbolcuyla imzalayacağı sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor. Pedrinho, Çorum ekibinde geçen sezon 40 maça çıktı. 3265 dakika süre alan tecrübeli orta saha oyuncusu, 1 gol attı, 5 de asist yaptı, 5 mücadelede ise sarı kart gördü. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, en az 6 isimle yollarını ayıracak.