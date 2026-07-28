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Haberler TFF 1.Lig Pedrinho tamam

Pedrinho tamam

Yeniden Süper Lig'e yükselmek isteyen Antalyaspor, Çorum FK ile yollarını ayıran Pedrinho ile anlaştı. Portekizli orta saha, Akdeniz ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Pedrinho tamam

Gelecek sezon Süper Lig'e yeniden yükselmek isteyen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Akdeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK ile yollarını ayıran Portekizli futbolcu Pedrinho ile temasa geçti. Kırmızı-beyazlılar, 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşma sağladı. Antalyaspor'un Portekizli futbolcuyla imzalayacağı sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor. Pedrinho, Çorum ekibinde geçen sezon 40 maça çıktı. 3265 dakika süre alan tecrübeli orta saha oyuncusu, 1 gol attı, 5 de asist yaptı, 5 mücadelede ise sarı kart gördü. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, en az 6 isimle yollarını ayıracak.

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