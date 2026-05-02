Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

Ya Amed ya Erok

Erzurumspor’un ardından 1. Lig’den doğrudan Süper Lig’e yükselecek ikinci takım ya Amed ya da Esenler Erokspor olacak. İkili averajda ise Amed önde

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Ya Amed ya Erok

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Süper Lig'e yükselen ikinci takım ve play-off oynayacak takımlar bu müsabakaların ardından belli olacak. Şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un ardından bu sevinci yaşayacak ikinci takım Amed veya Esenler Erokspor olacak. Esenler, evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Amed ise Iğdır'a konuk olacak.

ÜÇLÜ AVERAJ İHTİMALİ

Ligde 73 puanlı Esenler Erokspor ve Amed'in ardından Çorum FK da 70 puanla 4. sırada yer alıyor. Erok ile Amed arasındaki ikili averajda Amed önde. 3 takımın da aynı puanla ligi bitirmesi halinde üçlü averaja göre Süper Lig'e Amed çıkacak. İkincilik şansı kalmayan Çorum, yalnızca Erok ile aynı puanda bitirirse ikili averajla 3.'lük elde edip doğrudan playoff finaline katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 77 ekibin yer aldığı Süper Lig'de iki takım da daha önce mücadele etmedi. Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, 2009- 2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini bitirmek istiyor. Esenler Erokspor, Süper Lig vizesi alması durumunda 20. İstanbul temsilcisi olacak.

Şu anda 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile 8. sıradaki Bandırmaspor 57'şer puanda bulunuyor. Bu iki ekibin aynı puanda ligi bitirmesi durumunda ise ikili averajla play-off hakkı kazanan takım Keçiörengücü olacak.

