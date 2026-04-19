Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor evinde SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti!

İstanbulspor evinde SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti!

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1 yendi. Bu sonuçla İstanbulspor Trendyol 1. Lig'de kalmayı garantiledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 18:20
İstanbulspor evinde SMS Grup Sarıyer'i mağlup etti!

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1 yendi.

Konuk takımda Eze'nin 51. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Alp gole izin vermedi. Maçın ardından İstanbulspor 1. Lig'de kalmayı garantiledi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Süleyman Bahadır, Seyfettin Ünal, Çağrı Yıldırım

İstanbulspor: Alp Tutar, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel (Dk. 78 Muhammed Mert), Duran Şahin, Duhaney, Emrecan Uzunhan, Cham (Dk. 87 Özcan Şahan), Araujo (Dk. 87 Dijlan Aydın), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Krstovski)

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Dembele, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko, Camara (Dk. 79 Kulasin), Cebrail Karayel (Dk. 90+6 Oğuzhan Yılmaz), Silva (Dk. 79 Aytaç Kara), Eze (Dk. 71 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 45 Poko (SMS Grup Sarıyer), Dk. 58 Cham, Dk. 90+1 Duran Şahin, Dk. 90+7 Muhammed Mert (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Eze, Dk. 70 Cebrail Karayel (SMS Grup Sarıyer), Dk. 46 Emrecan Uzunhan, Dk. 81 Vorobjovas (İstanbulspor)

Kartal deplasmanda kaybetti! 25 yıl sonra...
G.Saray'a bedava 10 numara!
DİĞER
Süper Lig yarışı alev aldı! İşte 1. Lig güncel puan durumu
Gülistan Doku cinayetinde Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi çıktı! "Hatırlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum" ezberi | Kendiyle çelişti
Beşiktaş aynı golü 2 kez yedi! İşte sahalarda ender görülen o an...
Erzurumspor FK Süper Lig'e geri döndü!
Boluspor evinde A. Demirspor'u farklı yendi! Boluspor evinde A. Demirspor'u farklı yendi! 18:40
Esenler Erokspor'dan önemli galibiyet! Esenler Erokspor'dan önemli galibiyet! 18:27
İstanbulspor 1. Lig'de kalmayı garantiledi! İstanbulspor 1. Lig'de kalmayı garantiledi! 18:19
Liverpool, son dakika golüyle Everton'ı mağlup etti! Liverpool, son dakika golüyle Everton'ı mağlup etti! 18:18
Çorum evinde Sivas'ı yendi! Çorum evinde Sivas'ı yendi! 18:11
Bandırmaspor evinde Amed SK'yı mağlup etti! Bandırmaspor evinde Amed SK'yı mağlup etti! 18:11
Daha Eski
Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'u mağlup etti. 18:08
Erzurumspor FK Süper Lig'e geri döndü! Erzurumspor FK Süper Lig'e geri döndü! 17:54
Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci sözleri! Emre Belözoğlu'dan İrfan Can Kahveci sözleri! 17:21
Joao Pereira: Bugün utanıyorum çünkü... Joao Pereira: Bugün utanıyorum çünkü... 17:19
Can Öncü sezonun ilk podyumuna çıktı Can Öncü sezonun ilk podyumuna çıktı 17:16
F.Bahçe'den derbi öncesi taraftarlarına uyarı F.Bahçe'den derbi öncesi taraftarlarına uyarı 17:13