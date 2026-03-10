Heyecan sürüyor

1. Lig'de 30. hafta bugün oynanacak 3 maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Vanspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Melih Aldemir yönetecek. Günün ikinci maçı ise saat 16.00'da Serikspor, Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hakemi Raşit Yorgancılar olacak. Akşam seansında ise Manisa FK, Sarıyer'i konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

ESENLER ZİRVE TAKİBİNDE

Esenler Erokspor, lider Erzurumspor'un hemen ensesinde zirve yarışındaki takibini kararlılıkla devam ettiriyor. İstanbul ekibi 29 maç sonunda 62 puana yükselerek Süper Lig yolunda en yakın takipçi konumunu korudu. Esenler Perşembe günü saat 20.00'da sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.