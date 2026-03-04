Temel: Sorumlu ben değilim

Son haftalarda 1. Lig'de aldığı mağlubiyetlerle orta sıralara kadar gerileyen Van Spor'da Başkan Erol Temel, kötü gidişin sorumlusunun kendisi olmadığını söyledi. Temel, "8 puan önde olup, 5 puan geriye düşmemizin sorumlusu ben değilim" ifadelerini kullanarak takımını eleştirdi.
04 Mart 2026
