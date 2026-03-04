Sivas’ın süper hedefi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un 20 yaşındaki defansı Emirhan Başyiğit, takım olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtti. Bunun için play-off'a kalacaklarına inandığını belirten ve genç bir savunma oyuncusu olmasına karşın takımına 3 golle katkı veren Emirhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son zamanlarda herkesin bireysel performansının yükseldiğini düşünüyorum. Bu da takıma olumlu yönde etki gösteriyor. Şu andaki hedefimiz takım olarak playoff'a kalmak, buna inanıyoruz. Takım olarak play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı