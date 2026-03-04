Sakaryaspor hasret kaldı

Trendyol 1. Lig'de düşme potasından bir türlü kurtulamayan Sakaryaspor, son olarak evinde Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Ligdeki galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Sakarya bu sürede 3 farklı teknik adam değiştirdi ve aradığını bulamadı.
04 Mart 2026
