Biletler kadınlara ücretsiz olacak

Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Amed-Serikspor karşılaşmasının kadın taraftarlara ücretsiz olacak. Passolig üyeliği olan kadın taraftarların Büyükşehir, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar belediyelerine kimlik numaralarını iletmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Amed-Serikspor karşılaşmasının kadın taraftarlara ücretsiz olacak. Passolig üyeliği olan kadın taraftarların Büyükşehir, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar belediyelerine kimlik numaralarını iletmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.