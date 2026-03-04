CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Biletler kadınlara ücretsiz olacak

Biletler kadınlara ücretsiz olacak

Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Amed-Serikspor karşılaşmasının kadın taraftarlara ücretsiz olacak. Passolig üyeliği olan kadın taraftarların Büyükşehir, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar belediyelerine kimlik numaralarını iletmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Biletler kadınlara ücretsiz olacak
Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Amed-Serikspor karşılaşmasının kadın taraftarlara ücretsiz olacak. Passolig üyeliği olan kadın taraftarların Büyükşehir, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar belediyelerine kimlik numaralarını iletmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.
F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! Görüşme sonrası verilen karar...
Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşında beşinci gün! İran'ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi...
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 01:31
Trabzonspor çeyrek finalde! Trabzonspor çeyrek finalde! 01:31
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 01:31
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! 01:31
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! 01:31
Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! 01:31
Daha Eski
"F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" "F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" 01:31
Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! 01:31
Süper Lig'de 2 maça erteleme! Süper Lig'de 2 maça erteleme! 01:31
İstanbul'da gol sesi çıkmadı! İstanbul'da gol sesi çıkmadı! 01:31
G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... 01:31
Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... 01:31