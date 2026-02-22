Manisa FK deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen iki Ege ekibi Bodrum Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü'nün karşılaşmasında kazananı Manisa FK oldu: 1-2. Siyah-beyazlılar 15'inci dakikada Ayberk'in attığı golle öne geçti. İlk devre Manisa FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Bodrum FK takımı 87'nci dakikada Hotic'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Maçı bırakmayan Manisa FK, 90+3'üncü dakikada golcüsü Diony'nin golüyle galibiyete uzandı: 1-2. Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 40'a çıkarıp 8'inci sıraya yükseldi. Son iki maçını kaybeden Bodrum FK ise 45 puanda kalıp Play-Off hattında yer aldı.

15'inci dakikada Manisa FK Ayberk Karapo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Etkili gelen Manisa FK, Toure'nin uzun pasında topla buluşan Ayberk kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada Manisa FK'da Diony'inin sol kale noktasına yaptığı vuruşta top direkten döndü.

85'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında topla buluşan Seferi rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

87'nci dakikada Hotic'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. Sipay Bodrum FK skora eşitlik getirdi: 1-1.

90+3'üncü dakikada etkili Manisa FK atağında Osman Kahraman'ın pasıyla buluşan Diony'in vuruşunda top filelere gitti: 1-2. Manisa FK Ege derbisinde Bodrum FK'yı deplasmanda yenerek serisini sürdürdü.