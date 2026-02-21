‘Bu yenilgiyi telafi edeceğiz’

Bodrum FK, son 4 maçını kazanarak Süper Lig yarışına ortak olma yolunda önemli bir ivme yakalamıştı. Ancak Vanspor FK deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle bu seri sona erdi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Bodrum FK, son 4 maçını kazanarak Süper Lig yarışına ortak olma yolunda önemli bir ivme yakalamıştı. Ancak Vanspor FK deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle bu seri sona erdi. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Zorlu iklim şartları nedeniyle maça 1 gün geç çıktık. Kötü hava koşulları bizi çok etkiledi. Ege derbisinde yarın Manisa FK karşısında telafi edeceğiz" dedi