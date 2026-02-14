Fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Iğdır FK, 7. dakikada Florian Loshaj'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada yarıyı bu skorla tamamlandı.

KOITA KAÇIRDI

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Ümraniyespor'da Jurgen Bardhi sahneye çıktı ve attığı golle skoru dengeledi: 1-1. Maçta en kritik anlarından biri ise 82. dakikada yaşandı. Iğdır FK'nin kazandığı penaltı atışında Fode Koita topun başına geldi ama tecrübeli oyuncu penaltıyı kaçırdı. Maç 1-1 sona erdi

KOÇAK: MAALESEF OLMADI

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, maçın ardından, "Maça istediğimiz gibi başladık, golü de bulduk. Tamamen ilk yarı kontrol ettiğimiz bir oyun. Hatta farklı skora da gidebileceğimiz bir oyun. Maalesef başaramadık" diye konuştu.