CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum'dan gol şov!

Çorum'dan gol şov!

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Arca Çorum FK, Adana Demirspor karşısında etkili bir oyun ortaya koydu; Mame Thiam’ın açılış golüyle başlayan maçta kırmızı-siyahlılar ikinci yarıdaki golleriyle farkı açarak 4-1’lik net bir galibiyet aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 22:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum'dan gol şov!

Arca Çorum FK: 4 - Adana Demirspor: 1

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 65 Aleksic), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Mame Thiam (Dk. 85 Zubairu), Cemali Sertel (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Dk. 65 Samudio)

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Dk. 79 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 86 Ali Arda Yıldız), Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ahmet Bolat), Toprak Bayar (Dk. 86 Kayra Saygan)

Goller: Dk. 6 Mame Thiam, Dk. 81 Oğuz Gürbulak, Dk. 83 Atakan Akkaynak, Dk. 88 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 22 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Attamah (Arca Çorum FK), Dk. 76 Eren Fidan (Adana Demirspor)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif!
DİĞER
Transferde ikinci perde! Trabzonspor tekrar düğmeye bastı
Suriye'den dakika dakika gelişmeler! Ordunun operasyonu başladı: YPG hedefleri ateş altında
F.Bahçe Beko evinde kazandı!
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kante'li Al-Ittihad mağlup oldu! Kante'li Al-Ittihad mağlup oldu! 22:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 22:46
Çorum'dan gol şov! Çorum'dan gol şov! 22:21
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı 21:49
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! 21:06
Süper Lig ekibine kayyum atandı! Süper Lig ekibine kayyum atandı! 20:48
Daha Eski
G.Saray G.Antep maçına hazır G.Saray G.Antep maçına hazır 20:21
Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! 19:51
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 19:44
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! 19:16
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor 19:06
İtalyan devinden Duran hamlesi! İtalyan devinden Duran hamlesi! 18:23