Manisa FK-Ümraniyespor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı Manisa FK ile Ümraniyespor arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Mustafa Dalcı yönetimindeki Manisa temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşıp puanını 26'ya çıkarmayı amaçlıyor. 21 puanla 18. sırada bulunan Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda hata yapmadan galibiyete uzanmanın peşinde. Peki, Manisa FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Manisa FK-Ümraniyespor maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Ümraniyespor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

