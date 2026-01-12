CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Ümraniyespor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Ümraniyespor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Mustafa Dalcı yönetiminde düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Manisa ekibi, evinde oynayacağı maçta 26 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan kazanmayı hedefleyen İstanbul takımı ise 21 puanla 18. sırada yer alıyor. Futbolseverler merakla, "Manisa FK-Ümraniyespor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manisa FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 08:31
Manisa FK-Ümraniyespor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manisa FK-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta heyecanı Manisa FK ile Ümraniyespor arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Mustafa Dalcı yönetimindeki Manisa temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşıp puanını 26'ya çıkarmayı amaçlıyor. 21 puanla 18. sırada bulunan Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda hata yapmadan galibiyete uzanmanın peşinde. Peki, Manisa FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Manisa FK-Ümraniyespor maçı 12 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Ümraniyespor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

