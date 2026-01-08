Manisa FK’da Aytaç hamlesi

Manisa FK, nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlı kulübün, Amed Sportif Faaliyetler'den ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile ilgilendiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, 3 Ocak 2026'da Amedspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiş ve serbest kalmıştı.
