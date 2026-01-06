Doğancan bitiyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bodrum FK, Boluspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki orta saha Doğancan Davas ile prensipte anlaşma sağladı. Resmi imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi. Bu sezon Bolu temsilcisinde 19 resmi maça çıkan Doğancan 7 kez ağları havalandırdı. Galatasaray'da yetişen deneyimli oyuncu, kariyerinde Erbaaspor, Çorum FK, Bandırmaspor, Giresunspor, Amed Sportif ve Boluspor formalarını giydi.