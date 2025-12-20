CANLI SKOR ANA SAYFA
Manisa 3'te 3 peşinde

Manisa 3’te 3 peşinde

Trendyol 1. Lig'de üst üste 2, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisa Futbol Kulübü, bugün Ankara Keçiörengücü'nü seriyi sürdürmek için konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek. Ligde Manisa FK'nın 19 puanı, Keçiörengücü'nün 22 puanı bulunuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Manisa 3’te 3 peşinde

