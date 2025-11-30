CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyerspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Servet Çetin yönetiminde etkili bir performans ortaya koymaya başlayan İstanbul ekibi, son oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alarak 11 puanla 18. sırada yer alıyor. Son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yoluna namağlup devam eden Mustafa Gürsel ve öğrencileri ise zorlu deplasmanda puanını 26'ya çıkartmayı hedefliyor. Peki, Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 09:34
Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarıyerspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyerspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Servet Çetin yönetiminde sahaya daha disiplinli ve etkili bir oyun koymaya başlayan Sarıyerspor, son 5 maçta aldığı 3 galibiyetle dikkat çekti. İstanbul temsilcisi, 11 puanla 18. sırada bulunsa da son haftalardaki çıkışıyla küme hattından uzaklaşma sinyalleri veriyor. Öte yandan Bandırmaspor cephesi Mustafa Gürsel yönetiminde istikrarlı bir performans sergilerken, son 5 maçını kaybetmeden geçti. Namağlup serisini sürdürmek isteyen Bandırmaspor, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek puanını 26'ya yükseltmenin peşinde. Peki, Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYERSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SARIYERSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

