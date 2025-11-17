Sivas’ta her şey yolunda

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, takımda her şeyin yolunda gittiğini açıkladı. Tecrübeli hoca, "Buradan hep beraber çıkacağız. Galip geldiğimiz bir maç var. Uzun süredir maç kazanamama sıkıntısı vardı, en azından bunu giderdik" diye konuştu.
