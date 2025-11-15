CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor’da hedef Pendik

Hatayspor’da hedef Pendik

Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor, 22 Kasım Cumartesi günü sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Bordobeyazlı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 4'e 2 top kapma ve özel pas çalışmaları gerçekleştirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Hatayspor’da hedef Pendik
