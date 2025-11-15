Hatayspor’da hedef Pendik

Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor, 22 Kasım Cumartesi günü sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Bordobeyazlı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 4'e 2 top kapma ve özel pas çalışmaları gerçekleştirdi.
