Bandırmaspor'un 3 puan hasreti bitti

Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u konuk etti. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Leandro Bacuna attı. Bordo-beyazlılar, ligde üç maç sonra kazandı ve puanını 20 yaptı.
