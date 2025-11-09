CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor'un 3 puan hasreti bitti

Bandırmaspor'un 3 puan hasreti bitti

Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u konuk etti. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Bandırmaspor oldu. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Leandro Bacuna attı. Bordo-beyazlılar, ligde üç maç sonra kazandı ve puanını 20 yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Bandırmaspor'un 3 puan hasreti bitti
