CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı!

Alagöz Holding Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Çağdaş Çavuş'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 00:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alagöz Holding Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı!

Alagöz Holding Iğdır FK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!

Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır.

Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

İfadelerine yer verildi.

Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..."
Kartal İzmir'de kayıp!
DİĞER
Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı!
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:00
Stanimir Stoilov: Yine net goller kaçırdık! Stanimir Stoilov: Yine net goller kaçırdık! 23:28
Merih Demiral attı Al Ahli geri döndü! Merih Demiral attı Al Ahli geri döndü! 23:26
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." 22:53
Demir Ege Tıknaz'dan maç sonu hakem tepkisi! Demir Ege Tıknaz'dan maç sonu hakem tepkisi! 22:52
Daha Eski
Rıdvan Yılmaz: Kazanmak için gelmiştik Rıdvan Yılmaz: Kazanmak için gelmiştik 22:48
Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! 22:24
Hatayspor ile Boluspor puanları paylaştı! Hatayspor ile Boluspor puanları paylaştı! 22:10
Kartal İzmir'de kayıp! Kartal İzmir'de kayıp! 21:58
Fırtına G. Antep FK hazırlıklarını tamamladı! Fırtına G. Antep FK hazırlıklarını tamamladı! 20:46
Milli güreşçimiz Ahmet Yılmaz dünya üçüncüsü oldu! Milli güreşçimiz Ahmet Yılmaz dünya üçüncüsü oldu! 20:15