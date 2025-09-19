Alagöz Holding Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı!

Alagöz Holding Iğdır FK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!

Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır.

Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

İfadelerine yer verildi.

