Iğdır FK'dan hamleler

Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Çavuş ve ekibinin görev süreleri boyunca gösterdikleri çaba ve bağlılık için teşekkür edilerek, "Kendilerine meslek hayatlarının devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, yeşil-beyazlılar, kaleci Sinan Bolat, sol bek Güray Vural ve orta saha oyuncusu Aaron Suarez'i kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat ile 1 yıl, Kosta Rika'nın Alajuelense takımında forma giyen Aaron Suarez ile 3 yıl, Antalyaspor 'dan Güray Vural ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.