Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Hugo Almeida'yı getirdi.

Murat Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Hatayspor, 2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli eski golcü Hugo Almeida ile anlaştı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.