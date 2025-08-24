CANLI SKOR ANA SAYFA
Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi başladı!

Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi başladı!

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor teknik direktörlük görevine Hugo Almeida'yı getirdiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 20:56
Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi başladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Hugo Almeida'yı getirdi.

Murat Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Hatayspor, 2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli eski golcü Hugo Almeida ile anlaştı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

