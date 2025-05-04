CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 19:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Gençlerbirliği, 1'inci Lig'de 37'nci haftasında karşılaştığı rakibi Sakaryaspor'u Daniel Popa'nın 38'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla, Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek 2'nci takımın beklendiği 1'inci Lig'de Gençlerbirliği, 2'nci sıra için büyük avantaj elde etti.

5'inci dakikada Ev sahibi ekip Gençlerbirliği karşılaşmaya daha etkili başladı. Kırmızı-siyahlılar ilk düdükten itibaren Sakaryaspor kalesinde gol arıyor.

7'nci dakikada Gençlerbirliği Metehan Mimaroğlu ile etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Metehan'ın şutu kaleci Szumski'de kaldı.

14'üncü dakikada Sakaryaspor Emre Demir ile gole yaklaştı. Burak Altıparmak'ın savunma arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Demir, son vuruşunu yapamadı.

20' Karşılaşmanın bu dakikalarında Gençlerbirliği Sakaryaspor yarı alanında pas yapıyor.

24'üncü dakikada Szumski gole izin vermedi. Ceza sahası içinde topla buluşan Popa'nın vuruşu Szumski'de kaldı.

37' ev sahibi ekibin etkili geldiği atakta, ceza sahasına çevrilen topu Bülent Uzun uzaklaştırdı.

38'inci dakikada Gençlerbirliği sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Popa topu ağlara gönderdi. 1-0.

48' Sakaryaspor müsabakanın 2'inci yarısında skoru eşitlemek için yükleniyor.

67' Karşılaşmanın bu dakikalarında 2 takımda kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

KARAGÜMRÜK KAYBETTİ, GENÇLER DEĞERLENDİRDİ

Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Başkent ekibi, sahasında oynadığı maçta Sakarayaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği bu sonucun ardından, Fatih Karagümrük'ün 2 puan önünde 2'nci sıraya yerleşerek, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Gençlerbirliği, 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmadan 1 puan alması halinde Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2'nci takım olacak.

F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI
F.Bahçe tribünlerinden derbi öncesi tepki!
DİĞER
Solskjaer derbi öncesi konuştu! “Mourinho umarım kötü günündedir"
CANLI | AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı... AK Parti'den açıklama, Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
Arda Güler'e El Clasico müjdesi!
Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'e El Clasico müjdesi! Arda Güler'e El Clasico müjdesi! 19:04
F.Bahçe tribünlerinden derbi öncesi tepki! F.Bahçe tribünlerinden derbi öncesi tepki! 18:43
Adana Demirspor-Göztepe | CANLI Adana Demirspor-Göztepe | CANLI 18:32
Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz 18:23
F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI 18:18
Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? 17:44
Daha Eski
Mourinho'dan derbi öncesi flaş Maximin açıklaması! Mourinho'dan derbi öncesi flaş Maximin açıklaması! 17:43
Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 17:41
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 17:38
Dev derbinin 11'leri belli oldu! Dev derbinin 11'leri belli oldu! 17:33
FB-BJK derbisi yayın bilgileri! FB-BJK derbisi yayın bilgileri! 17:32
Şampiyon Eskişehirspor! 3. Lig'e yükseldiler Şampiyon Eskişehirspor! 3. Lig'e yükseldiler 17:14