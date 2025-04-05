Başaracağız

1. Lig'de üst üste kötü sonuçların ardından bir anda kendini düşmeme mücadelesi verirken bulan Ankaragücü'nde, yeni teknik direktör Mesut Bakkal umut dağıttı. Yarın Başkent derbisinde G.Birliği'yle oynanacak kritik derbi öncesinde, kalan 7 haftayı iyi geçirerek başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Mesut Bakkal, "Burada olmaktan çok mutluyum. Takımla iki gündür çalışıyoruz ama camiadan birisi gibiyim. 2000 yılında gelip UEFA Kupası'na gitmiştik. 2011'de Ankaragücü'nde tekrar çalışıp kurtarmıştık. Şimdi de nasip oldu, evime geldim. Gelirken de 'Ne olur' diye de düşünmedim. Vazgeçemediğimiz bir camia, sevdiğimiz bir taraftar grubu. Başarı olduğunda neler olduğunu iyi bilen birisiyim" dedi.

BİZ ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ

Düşme hattının hemen 1 puan üstünde yer aldıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, iyi bir takıma sahip olduklarını da belirtti. Bu zor dönemde birlik, beraberlik zamanından geçtiklerini ifade eden Bakkal, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama iyi bir takımız. İnşallah kalan süreçte katkım olur, buna inanıyorum. Kalan 7 haftayı iyi geçmek istiyoruz. Evimizdeyiz ve burayı daha iyi hale getirmek bizim görevimiz. Camiamızdan 7 hafta boyunca bizimle birlikte olmalarını bekliyoruz. Başlangıcı da eski futbolcularımız sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

ESKİLERDEN MORAL

Ankaragücü'nde Gençlerbirliği'yle oynanacak derbi maçın hazırlıkları da devam etti. Başkent temsilcisinde forma giyen eski futbolcular derbi öncesi futbolculara moral vermeye geldi. Mesut Bakkal ile takım kaptanları Mahmut Tekdemir ve Osman Çelik'le sohbet eden eski futbolcular, sarı-lacivertli ekibe olan güvenlerini dile getirdi.