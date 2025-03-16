Vavacars Karagümrük - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Vavacars Karagümrük - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakasında Vavacars Karagümrük - Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vavacars Karagümrük - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vavacars Karagümrük - Kocaelispor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vavacars Karagümrük - Kocaelispor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

VAVACARS KARAGÜMRÜK - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE