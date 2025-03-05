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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK'da Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı!

Manisa FK'da Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 16:11
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Manisa FK'da Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Hakan Şapçı'ya kesildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Manisa Süper Amatör Küme'de Manisaspor'u çalıştırırken, 24 Aralık 2024 tarihinde Manisa FK'nın başına geçen Hakan Şapçı, 11 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

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