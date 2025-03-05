Manisa FK'da Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Hakan Şapçı'ya kesildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Manisa Süper Amatör Küme'de Manisaspor'u çalıştırırken, 24 Aralık 2024 tarihinde Manisa FK'nın başına geçen Hakan Şapçı, 11 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teknik Direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Şapçı ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/1VuSqwXCMu