Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Erzurumspor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 43 puan toplayan ev sahibi takım 4. sırada bulunuyor. 32 puanla 17. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak kümede kalan takımlar arasında yerini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋