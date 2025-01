Adanaspor'dan 4 transfer birden!

Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kadrolarına kattıkları 4 oyuncuyla transfer dönemini açtıklarını söyledi.

Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Pütün, Adanaspor'u en iyi seviyeye getirmek için daha çok çalışacaklarını belirtti.

Pütün, daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını vurgulayarak, "Hepsi birbirinden kaliteli, değerli insanlar. Yeni oyuncularımıza, Adanaspor'a hoş geldiniz diyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Bizlerle beraber başarılı olacaklarından hiç şüphem yok." diye konuştu.

Transferler çalışmalarının devam ettiğini belirten Pütün, şöyle devam etti:

"Şu anda derin bir çalışma yapıyoruz. Yeni oyunculara imza attıracağız. Adem Ljajic'te süreç devam ediyor. Bununla alakalı olumlu veya olumsuz bir durum gerçekleştiğinde açıklamasını yaparız. Hocamızla toplantı yapıyoruz. Şu anda gidecek veya kalacak futbolcular belli değil. Hocamızın raporu doğrultusunda devamını açıklayacağız. Adanaspor için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta açıklayacağımız 2-3 transferimiz daha var. Onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Yarın 2 oyuncu daha gelecek, önümüzdeki maça yetişecek."

"ORKAN, ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Levent Pütün, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın da takıma katıldığını belirterek, "Uzun dönemdir futboldan uzak kaldı. Şu an ona yükleme yapılıyor. Orkan, çok yetenekli bir futbolcu. Birçok insanın eleştirisi olabilir. Biz Orkan'a sonuna kadar güveniyoruz. En kısa sürede sahaya çıkacak. Çıktığında da herkesi şaşırtacağına eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarın kendilerini yalnız bırakmadığını anımsatan Pütün, "İleriki dönemlerde de taraftar sayımız artacak. Yeni başladık, onlar da bize yeni alışıyor. Transferlerimiz ve başarı geldikçe taraftar sayımız artacak. Futbolcuların da şehrin de en büyük motivasyon kaynağı taraftardır. Adanaspor çok köklü bir kulüp. Bizim de o taraftara ihtiyacımız var. İlk iç saha maçında taraftarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CİKALESHİ: "EN HIZLI ŞEKİLDE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Arnavut forvet Sokol Cikalleshi, kendisi için özel bir gün olduğunu söyledi.

Yeni hedeflerine odaklanacağını vurgulayan Cikaleshi, "En hızlı şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Zaman kaybetme şansımız yok. Uzun zamandır Türkiye'de oynuyorum. Ben saha içi ve dışında her şeyi vermek istiyorum. Burada her şeyi yapacağım. Bunun için hazırım. Allah'ın izniyle her şey iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

NURULLAH ASLAN: "ADANASPOR'UN YERİ SÜPER LİG"

Kaleci Nurullah Aslan da köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Adanaspor'un hak ettiği konumda olmadığını söyleyen Nurullah, "Adanaspor'un yeri Süper Lig. Onun için bu duruma hemen el atıp, takımı öncelikle kümede bırakacağız. İnşallah hep birlikte bu kulübü Süper Lig'e taşıyacağız." dedi.

Rumen forvet Andrei Ivan da sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini ve bunu başarmak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

ENDRİ ÇEKİCİ: "EN İYİ ŞEKİLDE SEZONU BİTİRECEĞİZ"

Arnavut oyuncu Endri Çekici de kulübün yeni projesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Adanaspor'un yerinin kesinlikle burası olmaması lazım. Buradan daha iyi sonuçla çıkmak için her şeyi yapacağız. Adanaspor'u layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Tabii ki ben elimden gelen ne varsa yapacağım. Takım olarak en iyi şekilde sezonu bitireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından oyuncularla gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.