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Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 2-3 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 2-3 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 15:37
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Bandırmaspor 2-3 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Manisa FK, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Oğuz Gürbulak, 28. dakikada Demba Diallo ve 37. dakikada Muhammed Kiprit kaydetti. Bandırmaspor'un 67. dakikada Paulinho ve 70. dakikada Paixao ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Manisa FK bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Bandırmaspor ise 33 puanda kalarak lider Kocaelispor'un 5 puan gerisine düştü.

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