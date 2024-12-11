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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor İstanbul’a bilendi

Erzurumspor İstanbul’a bilendi

Trendyol 1. Lig’de Adana galibiyetiyle 2’de 2 yapan 3. sıradaki Erzurumspor, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Erzurumspor İstanbul’a bilendi

Trendyol 1. Lig'de Adana galibiyetiyle 2'de 2 yapan 3. sıradaki Erzurumspor, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hakan Kutlu, İstanbul'daki taraftarlarından destek istedi.

Sabırlı olursak Süper Lig'deyiz

1. Lig'de lider Kocaelispor'un 27 yaşındaki tecrübeli forveti Oğulcan Çağlayan, taraftarlardan sabır istedi. Çağlayan, "Bu şehir kaosu seviyor ama yönetemiyor. Sabırlı olursak takımımızı Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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