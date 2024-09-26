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Fofana farkı
Trendyol 1. Lig'de son 5 maçını kaybetmeyen Manisa FK'da Moryke Fofana'nın performansı beğeni topluyor. Sezon başında Samsunspor'dan gelen, ülkemizde Süper Lig ve 1. Lig'de farklı kulüplerde 2016'dan beri 9 sezondur forma giyen forvet oyuncusu Fofana, ilk 6 haftada klasını gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, 6 maçta 5 gol atıp krallık yarışında Pendiksporlu Eze ve Fatih Karagümrük'ten Silva'yla birlikte zirveye çıktı.
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