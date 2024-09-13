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Haberler TFF 1.Lig

Sivasspor, Garry Rodrigues'u transfer etti

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Garry Rodrigues’i renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 22:12
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Sivasspor, Garry Rodrigues'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hollanda'da 27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi.

Rodrigues, Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Ankaragücü'nda oynadı.

Kariyerinde 384 maça çıkan sporcu 77 kez gol sevinci yaşarken, 73 kez de asist yaptı.

Açıklamada, "Rodrigues'e Net Global Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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