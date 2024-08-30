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Manisa FK 0-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Adanaspor golsüz berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 23:41
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Manisa FK 0-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Manisa Futbol Kulübü'nde 32'nci dakikada Oğuz penaltı atışından yararlanamadı. İki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi: 0-0.

8'inci dakikada Manisa FK'da sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Savunmadan seken topa Bartu voleyi vurdu, top kalecinin kucağında kaldı.

13'üncü dakikada Adanaspor'da Turgay'ın kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Serkan yükseldi, top az farkla auta çıktı.

19'uncu dakikada Adanaspor'da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Turgay ortaladı, Fatih'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

29'uncu dakikada Manisa FK'da Wriedt, Ciss tarafından düşürüldü. Hakem Ömer Faruk Gültekin penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada topun başına geçen Oğuz, sağ ayağı ile vuruşunu yapacağı sırada destek ayağı kayınca düştü. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

46'ncı dakikada Morkye Fofana sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Gelen topa Diallo gelişine vurdu. Kaleciden seken topa bu kez Oğuz dokundu. Ardından Turgay'a çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem daha sonra VAR monitöründen pozisyonu inceledi ve verdiği penaltı kararını iptal etti.

64'üncü dakika Manisa FK atağında Oktay'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Wriedt'in sert şutunu kaleci Jankat son anda çıkardı.

71'inci Adanaspor'da, Adama Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına gelişine voleyi vuran Diakite'nin şutunu kaleci kurtardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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