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Çorum FK 2 - 2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'inde oynanan Çorum FK ve Fatih Karagümrük müsabakasında iki takım, puan paylaşarak sahadan ayrıldı. Maç 2- 2 berabere bitti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:29
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Çorum FK 2 - 2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'inin ikinci haftasında Çorum FK ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

8. dakikada T. Verheydt'in attığı gol ile Çorum FK, soyunma odasına 1 - 0 önde gitti.

Karagümrük'de Wesley, oyuna girdikten iki dakika sonra 56. dakikada beraberlik golünü attı ve durum 1 - 1 oldu.

Yine Wesley, 69. dakikada Karagümrük'ü öne geçiren golü attı: 2 - 1

Geraldo'nun golü ile 79. dakikada Çorum FK beraberliği yakaladı.

Maçta geriye kalan zamanda iki takımın da gol girişimleri başarılı sonuçlanmadı ve takımlar, puanları bölüşerek sahadan ayrıldı.

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