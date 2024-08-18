Çorum FK 2 - 2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'inin ikinci haftasında Çorum FK ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

8. dakikada T. Verheydt'in attığı gol ile Çorum FK, soyunma odasına 1 - 0 önde gitti.

Karagümrük'de Wesley, oyuna girdikten iki dakika sonra 56. dakikada beraberlik golünü attı ve durum 1 - 1 oldu.

Yine Wesley, 69. dakikada Karagümrük'ü öne geçiren golü attı: 2 - 1

Geraldo'nun golü ile 79. dakikada Çorum FK beraberliği yakaladı.

Maçta geriye kalan zamanda iki takımın da gol girişimleri başarılı sonuçlanmadı ve takımlar, puanları bölüşerek sahadan ayrıldı.