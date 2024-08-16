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Pendikspor 1-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 23:11
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Pendikspor 1-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla konuk takım oldu.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller 37 ve 86. dakikalarda Ryan Mendes'ten geldi. Pendikspor'un 66. dakikada Emeka Eze ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla ligdeki ikinci maçından da galip ayrılan Kocaelispor, puanını 6'ya yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Pendikspor ise 3 puanda kaldı.

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