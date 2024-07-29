TRANSFER HABERLERİ: Steven Caulker resmen Ankara Keçiörengücü'nde!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Başkent temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Steven Caulker'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
🔥 HOŞ GELDİN STEVEN CAULKER! Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.#AnkaraKeçiörengücü 💜 pic.twitter.com/UOnkwkG0EY— Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) July 29, 2024