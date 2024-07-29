Haberler TFF 1.Lig TRANSFER HABERLERİ: Steven Caulker resmen Ankara Keçiörengücü'nde!

TRANSFER HABERLERİ: Steven Caulker resmen Ankara Keçiörengücü'nde!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Steven Caulker'ın yeni takımı belli oldu. 32 yaşındaki stoper, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 12:01
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TRANSFER HABERLERİ: Steven Caulker resmen Ankara Keçiörengücü'nde!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Steven Caulker'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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