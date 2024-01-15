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Kocaelispor'dan TFF'ye başvuru!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Manisa FK maçındaki hakemlerin maç almamaları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvuruda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 17:53
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Kocaelispor'dan TFF'ye başvuru!

Kocaelispor Kulübü, Manisa FK maçının orta hakemi Mehmet Ali Özer, VAR Hakemi Onur Özütoprak ve AVAR Hakemi Bülent Birincioğlu hakkında tahkikat yapılması ve tahkikat süresince nihai bir karar çıkana kadar herhangi bir müsabakada görev almamaları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvuruda bulundu.

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor deplasmanda Manisa FK'ya 2-1 mağlup olmuştu. Yeşil-siyahlı ekipte karşılaşmanın ardından başkanı Engin Koyun, bugün mücadelede görev yapan hakemler hakkında basın toplantısı düzenlemişti. Kocaelispor, basın toplantısının ardından TFF ve MHK'ya başvuru yaptı. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Manisa FK maçında görevli orta hakem Mehmet Ali Özer, müsabaka VAR Hakemi Onur Özütoprak ve müsabaka AVAR Hakemi Bülent Birincioğlu hakkında tamamı kulübümüze karşı yapılan, akıl ve izanla açıklanamayan, dehşet verici ve en hafif tabiriyle skandal hatalar sebebiyle tahkikat yapılması ve adı geçen kişilerin tahkikat süresince nihai bir karar çıkana kadar herhangi bir müsabakada görev almamaları adına "2024/3" giden evrak numarası ile Merkez Hakem Kurulu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne resmi başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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