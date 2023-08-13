Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK 1 - 1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor FK 1 - 1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile Teksüt Bandırmaspor kozlarını paylaştı. Konuk takım Teksüt Bandırmaspor, ikinci yarıda 1-0 öne geçerken ev sahibi Erzurumspor FK, uzatma anlarında beraberliği kurtardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 21:38
Erzurumspor FK 1 - 1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada Levent'in ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Soukou'nun şutunda Mustafa Yumlu, kaleye giden topa güçlükle uzaklaştırdı.

48. dakikada Mücahit'in sol kanattan ortasında kale önünde Doğan Can, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Levent'in şutunda top az farkla kalenin üstünde dışarı çıktı.

90+4. dakikada Bandırmaspor ceza sahasında oluşan karambolde Hasan Batuhan'ın vuruşunda Sitoe'ye çarpan top kaleye gitti. 1-1

STAT: Çotanak

HAKEMLER: Alper Akarsu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran

Erzurumspor: Göktuğ, Orhan (Hüseyin dk. 89), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal, Özgür (Rosheuvel dk. 63), Muhammed Emin (Hasan Batuhan dk. 74), Mustafa Gürkan, Eren Tozlu, Muhammed Furkan

YEDEKLER: Rıdvan, Yakup, Fırat, Alperen, Furkan, Eren Özdemir, Enes

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

BANDIRMASPOR: Gkelios, Levent, Sergen, Taha, Mücahit, Mulumba (Sitoe dk. 89), Soukou, Doğan Can (Emirhan dk. 80), Mustafa, Metehan (Mervan dk. 80), Djitte (Jozefzoon dk. 63)

YEDEKLER: Akın, Emre, Aygün, Rahmetullah, Drame, Emir

TEKNİK DİREKTÖR: Erdan Parlatan

GOLLER: Doğan Can Davas (dk. 48), Edson Sitoe (dk. 90+4 k.k.) (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Erzurumspor), Michel Mulumba (Bandırmaspor)

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